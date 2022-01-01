  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    SIM-картка за паспортом. Закон зобов’язує українців реєструвати номери

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Абоненти мобільного зв'язку будуть зобов'язані зареєструвати SIM-картки у постачальника послуг зв'язку - SIM-картка за паспортом. Закон зобов’язує українців реєструвати номери
    Абоненти мобільного зв'язку будуть зобов'язані зареєструвати SIM-картки у постачальника послуг зв'язку
    фото з відкритих джерел

    Українці будуть зобов’язані «прив’язати» до номерів телефонів свої особисті дані

    З 1 січня почали діяти зміни до закону «Про електронні комунікації». Нововведеннями передбачено, що користувачі мобільного зв’язку повинні пройти ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг. Тобто зареєструвати власну SIM-картку у постачальника послуг.

    Законом передбачений перехідний період до 1 січня 2025 року. За цей час абоненти мають ідентифікувати себе у постачальника послуг. В разі, якщо вони не встигнуть це зробити, постачальники електронних комунікаційних послуг будуть зобов’язані призупинити надання послуг. Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір, або не надав паспортні дані, надання комунікаційних послуг припиняється.

    Нагадаємо, в Україні створюють нового регулятора електронних комунікацій, що організує ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку. Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про створення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Новий контролюючий орган буде підзвітний особисто президенту Володимиру Зеленському.

    Вітчизняні мобільні оператори змінили ціну на послуги мобільного зв'язку та інтернету. Всі користувачі Київстар, Vodafone та lifecell ввійшли в 2022 рік із оновленими тарифними планами та послугами.

    Топ-менеджмент найбільшого мобільного оператора України підбив підсумки 2021 року. «Главком» визначив 12 головних тез, озвучених керівниками «Київстару».

    Читайте також:
    Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок eSIM
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SIM-картка за паспортом. Закон зобов’язує українців реєструвати номери