SIM-картка за паспортом. Закон зобов’язує українців реєструвати номери

Українці будуть зобов’язані «прив’язати» до номерів телефонів свої особисті дані

З 1 січня почали діяти зміни до закону «Про електронні комунікації». Нововведеннями передбачено, що користувачі мобільного зв’язку повинні пройти ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг. Тобто зареєструвати власну SIM-картку у постачальника послуг.

Законом передбачений перехідний період до 1 січня 2025 року. За цей час абоненти мають ідентифікувати себе у постачальника послуг. В разі, якщо вони не встигнуть це зробити, постачальники електронних комунікаційних послуг будуть зобов’язані призупинити надання послуг. Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір, або не надав паспортні дані, надання комунікаційних послуг припиняється.

Нагадаємо, в Україні створюють нового регулятора електронних комунікацій, що організує ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку. Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про створення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Новий контролюючий орган буде підзвітний особисто президенту Володимиру Зеленському.

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