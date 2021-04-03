Що таке віртуальна сім-карта, та як нею користуватися

Не так давно українські оператори почали підтримувати e-SIM – так звані, віртуальні або електроні сім-карти. Розповідаємо, що це таке, та як їх використовувати

Щоб мати два номери не обов’язково мати смартфона з двома сім-картами. Деякі сучасні телефони підтримують e-SIM – так звані, віртуальні або електроні сім-карти. Давайте розберемося, що це таке, та як цим користуватися.

Що таке eSIM

eSIM по своїй суті є вбудованою сімкою, яка знаходиться прямо на материнській платі смартфона.

Які смартфони підтримують електрону сім-карту

Треба відзначити, що сьогодні не так вже й багато смартфонів підтримують віртуальні «сімки». Однак поширення цієї технології – це лише питання часу. У майбутньому, скоріш за все, eSIM взагалі витиснуть фізичні сім-карти.

На даний момент eSIM підтримують переважно моделі вищого цінового сегменту. Наприклад, такі смартфони:

iPhone X та більш нові;

Google Pixel 2 та більш нові;

Samsung Galaxy S20 та більш нові;

Huawei P40, Huawei P40 Pro.

Цей список постійно оновлюється. Наприклад, Huawei вже скоро презентує P40. А Apple незабаром покаже iPhone 13. Звісно, що всі ці смартфони теж підтримуватимуть eSIM.

Щоб переконатися, чи підтримує ваш смартфон електрону сім-карту, спитайте про це у офіційного представника.

Переваги eSIM

Що стосується переваг електронної сімки, то вони мінімальні. Наприклад, такий модуль неможливо втратити (тільки якщо разом зі смартфоном), і він не потребує заміни.

До того ж, щоб перейти на eSIM, вам не потрібно залишати межі будинку. Все, що потрібно – зателефонувати оператору і дочекатися QR-коду. Це дуже зручно. Перестала подобатися політика одного провайдера – за п’ять хвилин перейшли до іншого.

Де придбати eSIM

Вам не потрібно йти в салон стільникового зв’язку, щоб придбати eSIM. Досить вибрати оператора, який підтримує цю технологію і оформити нову сімку через його офіційний сайт. Більшість провайдерів дозволяє зробити це і через мобільний додаток. Серед операторів, що підтримують нову технологію в Україні доступні:

Київстар – вартість від 100 гривень;

Vodafone – вартість від 100 гривень;

lifecell – вартість 150 гривень.

Процедура покупки сім-карти у всіх операторів приблизно однакова. Оплата здійснюється на сайті, після чого вам на E-mail приходить QR з детальними інструкціями, що робити далі.

Як підключити

Щоб активувати нову сімку, потрібно виконати на смартфоні наступні кроки:

В налаштуваннях смартфону знайти розділ «Стільниковий зв’язок» або «Диспетчер SIM-карт».

Далі «Додати стільниковий тариф» або «Додати мобільний тариф». Назви розділів залежать від конкретної моделі.

Тепер потрібно відсканувати QR-код.

Після цього почнеться процес активації eSIM і через певний час вона буде готова до роботи.

Джерело: gsminfo.com.ua