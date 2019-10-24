Національна безпека. Як ви думаєте, чим тепер займається радник Сивохо?

А як Сивохо скаже, то ще й «пенсії по втраті годувальника» дітям Захарченків, Мотрол та Гіві будемо платити...

Саме головне для новопризначеного чиновника РНБО (!!!) це забезпечити стале фінансування окупаційної влади на захоплених українських землях

ІНТРИГА 2.0

Як ви думаєте чим перейнявся новопризначений радник секретаря ради нацбезпеки і оборони України (РНБО)?

Може питаннями посилення боєздатності української армії

Може підвищенням грошового забезпечення українських воїнів

Покращення умов їх служби (особливо на «передку)

Чи може його схвилювали умови життя українців «в сірій» зоні чи поблизу неїМедичне, соціальне обслуговування? Може стан фінансування нових інфраструктурних проектів на територіях, підконтрольній українській владі в Донецькій та Луганській областях?

НІ!!! НЕ ВГАДАЛИ

Виявляється, що саме головне для новопризначеного чиновника РНБО (!!!) це забезпечити стале фінансування окупаційної влади на захоплених українських землях. Допомогти, так би мовити, «маладим рєспублікам» швидше «стати на ноги», профінансувати їх бюджетну сферу, «армію». І все це, на думку Сергія Сивохо, безумовно треба зробити за рахунок державного бюджету України!

Як зробити? Да просто розпочати виплату пенсій на окупованих територіях. Без верифікацій отримувачів, «мертвим душам» тощо. Рік немає про тебе жодних данних в українському пенсійному фонді? Живий ти, мертвий, може воюєш в лавах так званих «армій ЛНР-ДНР», неважливо. Пенсійний фонд України все профінансує.

А як Сивохо скаже, то ще «військові» пенсії на окупованих територіях будемо платити, та й ще «пенсії по втраті годувальника» дітям Захарченків, Мотрол та Гіві...

P.S. Ну і для того щоби ви зрозуміли рівень мислення українського (!!!!!!) високопосадовця. А хто ж на його думку винен в тому, що на окупованих територіях не виплачуються пенсії?

Може Путін, армія якого захопила українську землю? Та нє, ну шо ви в самом дєлє: Путінневинний про нього скромно треба промовчати... Винні ж Мінсоцполітики і МінТОТ, які і отримали «на горіхи»!

Джерело: блог Павла Розенка

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