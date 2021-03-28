Поліцейські Києва через карантин обмежили прийом людей

Аби запобігти поширенню Covid-19, патрульна поліція Києва значно «урізала» процес прийому громадян

Патрульна поліція через карантин у Києві ввела суттєві обмеження, зробивши прийомними днями понеділок та четвер.

Про це йдеться у повідомленні столичної патрульної поліції в Facebook.

«Адміністративна практика буде приймати громадян два дні – у понеділок і четвер. Час роботи з 9:00 до 13:00. Зверніть увагу, що це стосується тільки невідкладних питань. Таких, як повернення водійського посвідчення (за умови, що термін дії тимчасового дозволу закінчується) і евакуація автомобіля», – йдеться в повідомленні.

З усіх питань просять звертатися в управління письмово за адресою: 03151 р. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, або за електронною поштою [email protected] При цьому звернення треба оформляти відповідно до вимог, прописаних у законі «Про звернення громадян».

Нагадаємо, що за минулу добу 27 березня в Україні виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 5052 особи. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 3343 особи.