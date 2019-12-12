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    Поліція допитала понад 3,7 тисяч осіб у справі про вбивство Шеремета

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    Поліція допитала понад 3,7 тисяч осіб у справі про вбивство Шеремета

    МВС 12 грудня звітувало про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

    У справі вбивства Павла Шеремета поліція допитала понад 3 700 осіб та провела майже 50 експертиз. Про це під час брифінгу розповів заступник глави Національної поліції — начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

    «Проведено понад 800 виїмок документів та інформацію, у тому числі у операторів мобільного зв’язку. Допитано понад 3 700 осіб. Проведено 47 експертиз ( у тому числі комплексних). Також, було відпрацьовано більше ніж 577 будинків, а також близько 4 300 квартир», - повідомив правоохрронець.

    Також, за його словами, проаналізовано 80 млн. телефонних з’єднань та 44 тис абонентів. Досліджено відеозаписи з 221 камери зовнішнього спостереження. Зокрема тривалість фіксації запису на деяких по часу становило від 5 діб до 2-х місяців.

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    Національна поліція 12 грудня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як вже відомо, підозру пред'явили музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій. Антоненко прокоментував обшук у справі вбивства Шеремета. Він заявив, що це для нього стало несподіванкою. 

    Крім того, адвокат Влад Добош повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою у співучасті у вбивстві. Зазначимо, що Юлія Кузьменко - волонтерка, в цивільному житті лікарка, заввідденням рентгенографії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

    У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

    23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

    Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

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