Справа Шеремета: силовики завершили обшуки у підозрюваної Кузьменко



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Юлія Кузьменко у авто правоохоронців, 13 грудня 2019 року Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко має відбутися у п’ятницю, 13 грудня

У підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко вночі 13 грудня завершилися обшуки. Правоохоронці вивезли її до відділку.

Про це повідомляє «Громадське».

За словами адвоката, обрання запобіжного заходу Кузьменко має відбутися у п’ятницю, 13 грудня.

Правоохоронці вивезли Кузьменко до Богомольця, 10, де будуть оформлювати затримання. Група підтримки разом з батьками поїхали туди також.

Як повідомив адвокат, речі, які могли б мати доказову базу начебто не вилучили.

«Вилучили особисті речі деякі, окуляри, одяг, флеш накопичувач. Ніякої вибухівки, зброї, детонаторів, нічого такого не було. Забрали одяг камуфльований в якому Юля їздила в операцію Об’єднаних сил», — зазначив він.

Захисник додав, що Кузьменко дізналась про вбивство Шеремета зі ЗМІ.

«Я думаю це все фантазії. Підозрювався хто завгодно. І азовці, і Грищенки», — додав адвокат.

Нагадаємо,12 грудня міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.