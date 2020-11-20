Поліція розслідує масове отруєння дітей у Харківській області
Усі діти лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів
У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформація про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.
«Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів.
За останніми даними, в результаті отруєння постраждали 39 дітей. Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.
Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибами. За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.
Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.
Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.
У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.