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    Поліція розслідує масове отруєння дітей у Харківській області

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    Санітарно-епідеміологічна служба перевіряє їдальню ліцею, де отруїлися діти&nbsp; - Поліція розслідує масове отруєння дітей у Харківській області
    Санітарно-епідеміологічна служба перевіряє їдальню ліцею, де отруїлися діти 

    Усі діти лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів

    У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформація про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.

    «Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів. 

    За останніми даними, в результаті отруєння постраждали 39 дітей. Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

    Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибамиЗа даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

    Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.

    Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей

    Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

    У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.

    Теги: діти отруєння Харківщина поліція учні
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