Поліція розслідує масове отруєння дітей у Харківській області

Усі діти лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів

У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформація про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.

«Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів.

За останніми даними, в результаті отруєння постраждали 39 дітей. Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибами. За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.

Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.