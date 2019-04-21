Поліція відкрила провадження через заяву про теракт під час дебатів



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19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України Фото: Главком

19 квітня на лінію 102 зателефонував чоловік, який заявив, що на стадіоні «Олімпійський» буде здійснено теракт

У суботу, 20 квітня, поліція відкрила кримінальне провадження через повідомлення про можливий теракт у п’ятницю на стадіоні «Олімпійський».

Про це «Українській правді» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що 19 квітня на лінію 102 зателефонував чоловік, який заявив, що побачив у мережі інтернет інформацію про те, що під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти на стадіоні «Олімпійський» буде здійснено теракт.

Провадження відкрито за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

Нагадаємо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.