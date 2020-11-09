Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса

Геннадія Кернеса ніхто не бачив вже кілька місяців

Заяву про зникнення мера Харкова подав керівник однієї з громадських організацій

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови.

Про це у понеділок ввечері повідомляється на сайті поліції Харківської області.

Зазначається, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

«9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України. Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події», – заявили у поліції.

Сьогодні також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.



