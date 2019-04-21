В день виборів реклама «Команди Зеленського» у Facebook містить порушення – «Чесно»



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Абсолютна більшість рекламних дописів зі сторінки «Команда Зеленського» містять заклики йти голосувати та змінене виборче гасло Володимира Зеленського #зробимойогоразом

Серед офіційних сторінок в соцмережах в день виборів рекламу транслює лише сторінка «Команда Зеленського». Про це повідомляє рух «Чесно».

Станом на 12:35 з цієї сторінці розміщено 430 рекламних дописів. Про це свідчать дані бібліотеки facebook-реклами. Більшість дописів були розміщені на сторінці у «день тиші», 20 квітня. Разом з тим, низка сторінок, також, поширює рекламні дописи проти Зеленського та Порошенка.

Абсолютна більшість активних рекламних дописів зі сторінки «Команда Зеленського» транслюються на конкретні міста й містять заклики йти голосувати та дещо змінене виборче гасло Володимира Зеленського #зробимойогоразом.

Ще частина дописів, також, таргетовані на окремі міста та регіони, закликають йти голосувати, якщо виборець не хоче щоб над ним «знущалися ще 5 років».

Найсвіжіші рекламні дописи зі сторінки «Команда Зеленського» демонструють черги на закордонних дільницях, а один рекламує рекламний ролик, що закінчується фразою «Другого шансу не буде. Зеленський це я».

Кожен з активних рекламних дописів рекламується на суму менше $100.

Важливо зауважити, що у всіх випадках, згідно із даними бібліотеки facebook-реклами за поширення дописів платила ГО «Команда Зеленського», однак, у доступній фінансовій звітності Зеленського за перший та другий тури виборів відсутні будь які платежі з виборчого фонду на користь ГО «Команда Зеленського». Найімовірніше це означає, що ця реклама оплачувалася не з виборчого фонду кандидата.

Тож активна рекламна кампанія зі сторінки «Команда Зеленського» містить як ознаки порушення порядку ведення агітації, так і порушення порядку фінансування кампанії.

Поряд з цим Рух ЧЕСНО в день виборів зафіксував і іншу рекламу за та проти Володимира Зеленського.

Рекламу інтерв’ю з Дмитром Гордоном, яка подає як доконаний факт, що Зеленський буде наступним президентом транслює в Youtube телеканал НАШ.

gordon-reklama

Також ЧЕСНО зафіксував рекламу проти Зеленського. В день тиші новинне видання «1NEWS» розмістило на своїй сторінці рекламний допис із фрагментом розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» щодо сфер впливу у виборчому штабі Зеленського. У поширення цього допису 20 квітня вклали від $500 до $999, а вже в день виборів від $1000 до $5000.

Зазначається, що в день виборів активна рекламна кампанія проти Зеленського ведеться і зі сторінки організації "Відсіч".

Згідно із даними facebook-бібліотеки, оплачує цю рекламу користувач із ім’ям Artur Pereverziev.

Офіційні сторінки Петра Порошенка на момент виходу публікації не містять активних рекламних дописів. ЧЕСНО зафіксували лише один активний рекламних допис проти Порошенка вартістю менше $100.