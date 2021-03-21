Поліція затримала учасника акції на Банковій: під відділком сталися сутички
Кордон поліції біля Печерського відділку
Під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, вони застосували сльозогінний газ
Після акції прихильників Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента поліція затримала одного з учасників Владислава Сорда (Стафійчук). Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.
Про це повідомляє hromadske.
За словами тих, хто прийшов підтримати затриманого, Стафійчуку закидають хуліганство і планують його вивезти до ІТТ під Києвом – вони ж хочуть поліції завадити.
У підсумку під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, вони застосували сльозогінний газ.
Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.— hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021
У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ
Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був «мирним учасником акції» під Офісом президента. Також він запевняє, що учасники акції на Банковійа не планували бити вікна будівлі, а зробили це «поліцейські провокатори».
Зазначимо, заступник Авакова пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство.
Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.
Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.
Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.
У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.