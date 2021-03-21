Поліція затримала учасника акції на Банковій: під відділком сталися сутички

Під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, вони застосували сльозогінний газ

Після акції прихильників Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента поліція затримала одного з учасників Владислава Сорда (Стафійчук). Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє hromadske.

За словами тих, хто прийшов підтримати затриманого, Стафійчуку закидають хуліганство і планують його вивезти до ІТТ під Києвом – вони ж хочуть поліції завадити.

У підсумку під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, вони застосували сльозогінний газ.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був «мирним учасником акції» під Офісом президента. Також він запевняє, що учасники акції на Банковійа не планували бити вікна будівлі, а зробили це «поліцейські провокатори».

Зазначимо, заступник Авакова пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.