Поліція знайшла і застрелила «полтавського терориста»



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23 липня у Полтаві Роман Скрипник чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату

Романа Скрипника, який на Полтавщині брав у заручники поліцейських начальників, вбили після збройного опору

Після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника, який на Полтавщині «утримував у заручниках» у заручники поліцейських начальників, і вбили його після збройного опору.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«Щойно вночі 1 серпня на околиці села Опішня Зіньківського району Полтавщини у покинутому будинку поліцією Полтавської області під час пошукових дій було знайдено неодноразово судимого наркозалежного підозрюваного Романа Скрипника, який погрожував гранатою, взявши у заручники начальника карного розшуку області полковника Шияна під час затримання у Полтаві тиждень тому, а потім тиждень переховувався по полях і лісах. Зловмисник не захотів здаватися і знову вдався до погроз поліцейським вибухом ручної гранати. Під час вжитих заходів за планом поліцейської операції «Грім» Романа Скрипника як особливо небезпечного, закорінілого кримінального правопорушника, який постійно своїм збройним опором ставив під загрозу життя та здоров’я поліцейських, було ліквідовано», – написав Шевченко.

Про подробиці операції розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, 1 серпня близько 2:00 на околиці селища Опішня під час проведення розшукових заходів в один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення поліції капітан поліції Гума та виявив «злочинця». Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

«Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Вжитими заходами поліцейського звільнено. Злочинця ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл», – написав Геращенко в соцмережі.

Заручник Гума мав три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати, і залишився живим та неушкодженим.

«У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях…» – заявив Геращенко, подякувавши поліції за проведену операцію.

Нагадаємо, що вранці 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він взяв у заручники працівника карного розшуку, якого обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. Нападнику надали автомобіль, на якому він рухався в бік Києва. пізніше він відпустив заручника і втік у невідомому напрямку. До пошуків Скрипника було залучено поліцію, Нацгвардію, кінологів, спеціальну техніку. Зловмисника шукать уже 6 днів.

Роман Скрипник є 32-річним мешканцем Полтави, якого раніше судили за низку злочинів. Уперше до відповідальності Скрипника притягнули у 2007 році за крадіжку. Пізніше його судили у 2008 та 2014 роках за шахрайство, крадіжки та виробництво і зберігання наркотиків.

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Стало відомо, що поліція розширила територію пошуку «полтавського терориста»