Україна тепер уся «жовта»: що це означає

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення

Із «червоної» зони карантину вийшли дві області

Від сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки. У Волинській та Запорізькій областях також запровадили жовтий рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Графіка МОЗ

Так, на засіданні 28 грудня Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести із четверга, 30 грудня, Волинську і Запорізькі області до «жовтої» зони епіднебезпеки. Таким чином під кінець року жоден регіон не перебуватиме у найсуворішій «червоній» зоні.

Графіка МОЗ

«Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.

У «жовтій» зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

До слова, МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19. У міністерстві поки що не пояснили, чому у Чернігівській області 29 грудня не зафіксували жодного ковід-хворого.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

Також українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон».

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