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    Україна тепер уся «жовта»: що це означає

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    Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення - Україна тепер уся «жовта»: що це означає
    Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення
    фото: Уніан

    Із «червоної» зони карантину вийшли дві області

    Від сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки. У Волинській та Запорізькій областях також запровадили жовтий рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Так, на засіданні 28 грудня Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести із четверга, 30 грудня, Волинську і Запорізькі області до «жовтої» зони епіднебезпеки. Таким чином під кінець року жоден регіон не перебуватиме у найсуворішій «червоній» зоні.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    «Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.

    У «жовтій» зоні карантину забороняється:

    • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
    • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
    • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
    • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
    • робота спортзалів, басейнів;
    • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
    • міжобласні та міжнародні перевезення.

    Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

    До слова, МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19. У міністерстві поки що не пояснили, чому у Чернігівській області 29 грудня не зафіксували жодного ковід-хворого.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

    Також українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон».

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    Теги: Україна карантин коронавірус
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    Україна тепер уся «жовта»: що це означає