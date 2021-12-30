Україна тепер уся «жовта»: що це означає

Україна тепер уся «жовта»: що це означаєграфіка
Із «червоної» зони карантину вийшли дві області
Від сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки. У Волинській та Запорізькій областях також запровадили жовтий рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Так, на засіданні 28 грудня Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести із четверга, 30 грудня, Волинську і Запорізькі області до «жовтої» зони епіднебезпеки. Таким чином під кінець року жоден регіон не перебуватиме у найсуворішій «червоній» зоні.
«Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.
У «жовтій» зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.
До слова, МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19. У міністерстві поки що не пояснили, чому у Чернігівській області 29 грудня не зафіксували жодного ковід-хворого.
Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.
Також українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон».