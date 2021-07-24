Учасники протикарантинних протестів в Австралії вступили у сутички з поліцією (фото)

Мешканці найбільших міст країни протестують проти чергового локдауну

Тисячі протестувальників вийшли в суботу, 24 липня, на вулиці двох найбільших австралійських міст, протестуючи проти введення в них карантинних обмежень. Як повідомляє сайт 9News, перед цим заявку на проведення масових акцій було відхилено, але протест відбувся і без згоди поліції.

Зокрема у Сіднеї спалахнули сутички між кінною поліцією і демонстрантами, які атакували співробітників правоохоронних органів з квітковими горщиками і пляшками. Перед цим мешканцям міста було наказано не залишати свої будинки протягом місяця, крім як в крайньому випадку для обмеження поширення коронавірусу.

Reuters повідомляє, що в Сіднеї було близько 3500 протестуючих, а поліція заарештувала 57 осіб. Під час протестів було перекрито рух кількома магістралями міста.

У Мельбурні тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту Вікторії. Демонстранти, які не носили масок, порушили заборону на збирання людей в громадських місцях. Вони розвісили плакати з написом «Прокинься, Австралія». Протести повʼязані з тим, що в Мельбурні локдаун оголошено вже впʼяте.

Нинішні протести проти карантинних обмежень значно потужніші за минулорічні, в яких взяло участь лише кілька сотень чоловік.

Сьогодні масові протести проти вакцинації під гаслом «Свободу усім» відбулися також у Нідерландах.