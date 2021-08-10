У Литві тисячі людей протестують проти обов'язкової Covid-вакцинації

За підрахунками поліції, біля парламенту зібралося 4500-5000 осіб

У столиці Литви Вільнюсі біля будівлі парламенту сьогодні, 10 серпня, почалася акція протесту проти примусової вакцинації та обмежень для осіб, які відмовилися робити цю процедуру. Про це повідомляє Delfi.

За підрахунками поліції, зібралося 4500-5000 осіб. На цей момент ніяких інцидентів не зафіксовано.

Один з учасників акції, 49-річний Річардас із Шак'яй, сказав, що вони приїхали захищати демократію. Річардас пояснив, чому він не довіряє вакцині від коронавірусу.

«Чому я повинен брати участь в експерименті? Нехай доведуть, що це не експериментальна вакцина, тоді подумаємо. Але тільки подумаємо, а зараз це експеримент, ніхто це не приховує», – сказав він. «Я вже раз перехворів і впевнений у своєму імунітеті, не бачу сенсу труїти своє тіло», – продовжив Річардс.

Ще одна молода жінка з дітьми сказала, що вона, в принципі, не проти вакцинації, але їй не подобається чинний порядок.

«Уже багато насильства, я проти цього, це страшно», – сказала 33-річна Егле. «Я не проти щеплень, я щеплюю дітей, знаю про користь вакцинації. Але тут щось не так, так не можна», – зауважила вона.

До слова, прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію.

Також у Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих. А у липні поліція Афін розігнала мітинг антивакцинаторів водометом і сльозогінним газом.

Раніше повідомлялося, що на Кіпрі ковід-противники влаштували безлади: спалені авто та побиті вікна

До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції 17 липня.

Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.