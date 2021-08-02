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    У Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих

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    За словами представника поліції, близько 500 осіб були заарештовані або тимчасово затримані з метою отримання особистих даних - У Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих
    За словами представника поліції, близько 500 осіб були заарештовані або тимчасово затримані з метою отримання особистих даних
    Фото: ЕРА

    У столиці Німеччини тисячі людей вийшли на протести проти Covid-обмежень попри заборону

    Тисячі людей вийшли на вулиці Берліна в неділю на акції протесту проти коронавірусних обмежень, незважаючи на заборону кількох демонстрацій. Про це повідомляє DW.

    Між протестувальниками та поліцією сталося декілька сутичок, а в центрі парку Тіргартен поліція застосувала водомети.

    За словами представника поліції, близько 500 осіб були заарештовані або тимчасово затримані з метою отримання особистих даних.

    Вертольоти кружляли в різних частинах міста. Згідно з повідомленнями поліції, протестувальники неодноразово намагалися прорвати бар'єри.

    «В окремих випадках доводилося застосовувати фізичну силу», – сказала представниця поліції.

    Раніше поліція Берліна заборонила низку протестів, оскільки побоювалася порушення корона вірусних обмежень.

    До слова, у липні поліція Афін розігнала мітинг антивакцинаторів водометом і сльозогінним газом.

    Раніше повідомлялося, що на Кіпрі ковід-противники влаштували безлади: спалені авто та побиті вікна

    До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції 17 липня.

    Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

    Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.

    Теги: Німеччина акція протест поліція карантин Берлін коронавірус
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    У Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих