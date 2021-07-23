27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)
У Києві відбудеться хресний хід
Фото з відкритих джерел
27 липня відзначатиметься 1033 річниця Хрещення Київської Русі
27 липня у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі в центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Так, з 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе)
«Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги!» – додали патрульні.