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    27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)

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    У Києві відбудеться хресний хід - 27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)
    У Києві відбудеться хресний хід
    Фото з відкритих джерел

    27 липня відзначатиметься 1033 річниця Хрещення Київської Русі

    27 липня у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі в центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, з 06:00 буде перекрито рух:

    • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
    • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
    • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
    • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
    • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
    • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

    З 14:00 буде перекрито рух:

    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
    • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
    • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
    • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
    • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе)

    «Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги!» – додали патрульні.

    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт транспорт Хрещатик
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    27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)