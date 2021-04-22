Нова партія вакцини AstraZeneca прибуде до України із запізненням: коли чекати

У Київ прибуде всього 367 тисяч доз вакцин у межах європейського механізму розподілу Covax

Нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибуде до України вранці 23 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі «Україна 24». Раніше повідомлялося, що вакцина прибуде в Україну на день раніше - 22 квітня.

За словами міністра, вакцину доставлять у аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського.

«Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту «Жуляни». Відразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно тих етапів вакцинації, які йдуть - люди старші за 60», – заявив Степанов.

Партію обсягом 367 тисяч доз привезуть у межах європейського механізму розподілу вакцин Covax. Минулого тижня Україна отримала в межах цього механізму 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, з лютого українців вакцинують препаратом, розробленим британо-шведською кампанією AstraZeneca, також відомим як «оксфордська вакцина». 23 лютого до України з Індії привезли першу партію цієї вакцини, яка виробляється там під торговою назвою Covishield.

20 квітня в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику.

Додамо, що станом на ранок 22 квітня ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою.

У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.