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    Поплавський очолив Аграрну партію України

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    <span>Михайло Поплавський: Аграрна партія повинна стати номером один в Україні</span> - Поплавський очолив Аграрну партію України
    Михайло Поплавський: Аграрна партія повинна стати номером один в Україні

    Українського митця й політика Михайла Поплавського обрали головою Аграрної партії України на з'їзді 12 червня

    На 26-му з'їзді Аграрної партії України 12 червня її головою обрали українського діяча мистецтв і політика Михайла Поплавського.

    У заході взяли участь делегати із 17 регіональних партійних організацій, члени політради партії та гості.

    «Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номером один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів», – зазначив Поплавський.

    На дострокових парламентських виборах влітку минулого року Поплавський очолив список партії.

    До слова, у 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).

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