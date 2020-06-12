Поплавський очолив Аграрну партію України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Поплавський: Аграрна партія повинна стати номером один в Україні

Українського митця й політика Михайла Поплавського обрали головою Аграрної партії України на з'їзді 12 червня

На 26-му з'їзді Аграрної партії України 12 червня її головою обрали українського діяча мистецтв і політика Михайла Поплавського.

У заході взяли участь делегати із 17 регіональних партійних організацій, члени політради партії та гості.

«Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номером один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів», – зазначив Поплавський.

На дострокових парламентських виборах влітку минулого року Поплавський очолив список партії.

До слова, у 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).

Читайте також: