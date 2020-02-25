Пориви вітру, сніг і дощ: прогноз погоди на 25 лютого



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В Україні очікується вітряна погода

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде по-весняному теплою

25 лютого погода в Україні буде вітряною, температурний фон трохи знизиться, особливо вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у східній частині та на крайньому заході країни мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7−12 м/с, в більшості областей, крім північних, пориви 15−20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3−8° тепла, в Одеській області, Прикарпатті та Закарпатті до 12°.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7−12 м/с. Температура вночі 0−2° морозу, вдень близько 5° тепла.

До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.