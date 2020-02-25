У Миколаєві та області вітер повалив 250 дерев, пошкодив 75 будинків



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Наслідки стихії в Миколаєві

Над ліквідацією наслідків негоди працюють профільні комунальні підприємства і кілька приватних підрядників

У Миколаєві в результаті сильного вітру повалено 250 дерев, пошкоджено дахи 75 будинків.

Про це стало відомо з Facebook-повідомлення Миколаївського мера Олександра Сенкевича.

«Всього було повалено понад 250 дерев, зруйновано близько 75 дахів будинків і соцустанови, обірвані кабелі електромереж. Не працюють кілька котелень», - повідомив Сенкевич.

Він пообіцяв, що протягом доби всі будинки будуть підключені до опалення. Цієї ночі працюють дві бригади «Миколаївобленерго». Вранці кількість бригад збільшиться до одинадцяти.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють профільні комунальні підприємства і кілька приватних підрядників.

Що стосується області, то за даними 35-го Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів, на військовому полігоні Широкий Лан під Миколаєвом пориви вітру знесли намети табору ВСУ.

«Через негоду в наметовому містечку міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів (більш відомий як полігон Широкий Лан) вітром, пориви якого сягають 38 метрів в секунду, завалено та пошкоджено низку наметів», - йдеться у повідомленні.

Раніше в понеділок, 24 лютого, стало відомо, що у Миколаєві оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру - до 38 м/с.

До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.