Порошенко і Помпео обговорили загрози ренаціоналізації «Приватбанку»



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Петро Порошенко провів телефонну розмову з Майклом Помпео

Президент України та держсекретар США обговорили загрози ренаціоналізації «Приватбанку» та необхідність збереження макрофінансової стабільності України

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю пізно ввечері провів телефонну розмову з державним секретарем США Майклом Помпео.

Як повідомляє прес-служба президента, держсекретар США привітав Порошенка «з вільними конкурентними та демократичними виборами під час першого туру».

«Майкл Помпео запевнив у підтримці України на шляху реформ та протидії триваючій російській агресії. Співрозмовники обговорили загрози ренаціоналізації «Приватбанку» та необхідність збереження макрофінансової стабільності України, - йдеться у повідомленні.

Державний секретар США також запевнив у тому, що Вашингтон і надалі залишатиметься пліч-о-пліч з Україною у справі відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. У цьому контексті було висловлено несприйняття блокування російською стороною оголошення «великоднього перемир’я» на Донбасі.

Президент України висловив вдячність за тверду підтримку Вашингтона та закликав до більш активних зусиль, зокрема, щодо звільнення українських заручників та моряків, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».