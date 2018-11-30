Порошенко: Маю дві погані новини для пана Путіна



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«Якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Це пан Путін», - заявив президент України

«Російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ», - сказав президент

Рішення про те, хто буде президентом України, ухвалюватиме український народ, а ні в якому разі не російський президент. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю Skynews, повідомляє прес-служба глави держави.

«Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ», - сказав Порошенко.

У цьому контексті він зауважив, що «впевнений і довіряє українському народу».

«Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін», - додав президент України.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.