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    Порошенко: Маю дві погані новини для пана Путіна

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    &laquo;Якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Це пан Путін&raquo;, - заявив президент України - Порошенко: Маю дві погані новини для пана Путіна
    «Якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Це пан Путін», - заявив президент України

    «Російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ», - сказав президент

    Рішення про те, хто буде президентом України, ухвалюватиме український народ, а ні в якому разі не російський президент. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю Skynews, повідомляє прес-служба глави держави.

    «Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ», - сказав Порошенко.

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    У цьому контексті він зауважив, що «впевнений і довіряє українському народу».

    «Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін», - додав президент України.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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