Президент: Путін хоче анексувати ще частину України



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Президент наголосив, що українські кораблі діяли повністю у відповідності з міжнародним правом

Порошенко зазначив, що акт агресії в Азовському морі потребував реакції, і саме тому він прийняв рішення про введення воєнного стану в окремих областях

Світ не повинен вірити Путіну, який обманює його щодо атаки на українські кораблі біля Керченської протоки, як і робив це раніше стосовно окупації Криму, агресії на Донбасі чи у «справі Скрипаля». Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

«Не вірте жодній брехні, що вам розповідає Путін. Це – смішно! Згадайте лише, як він розказував світу, що в Криму немає російських солдатів. Згадайте і те, що російських солдатів нібито не було на Сході України. Чи ж отруєння його колишнього агента у Солсбері. Путін розказував світу казки і тепер знову це робить», - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що українські кораблі діяли повністю у відповідності з міжнародним правом. «Ми продемонстрували всі докази, кожен може побачити, що це саме російські солдати атакували наші кораблі», - сказав він.

Порошенко зазначив, що акт агресії в Азовському морі потребував реакції, і саме тому він прийняв рішення про введення воєнного стану в окремих областях.

«Зараз відбувається те ж, що було і в 2014 році: Путін хоче анексувати подальшу частину України, він поводиться так само, як і раніше», - підкреслив він.

Як повідомлялося, США наполягають, щоб ЄС перевірив виконання санкцій проти Росії.

Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.