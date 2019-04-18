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    Порошенко екстрено скликав РНБО (відео)

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    Президент Петро Порошенко ввечері 18 квітня скликав РНБО - Порошенко екстрено скликав РНБО (відео)
    Президент Петро Порошенко ввечері 18 квітня скликав РНБО

    Рада нацбезпеки і оборони зібралася о 21:00

    Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації «Приватбанку». Про це йдеться на сторінці у Facebook Петра Порошенка. 

    Зазначається, що засідання почнеться о 21:00. 

    «Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з «Приватбанком». Початок о 21:00», - написав Порошенко.

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    Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу

    Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

    Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

    Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

    Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

    У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

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