Порошенко пояснив, чим був настільки заклопотаний, що не зміг приїхати до суду над Януковичем

Президент розказав, з ким сьогодні зустрічався і про що говорив

Президент Петро Порошенко конкретизував свій робочий графік на сьогодні, який не дозволив йому прибути до зали суду. Про це Порошенко заявив під час засідання Оболонського райсуду Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича. «Розкрити частину свого графіку. Сьогодні зранку відбулася нарада з керівництвом



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Петро Порошенко

Президент розказав, з ким сьогодні зустрічався і про що говорив

Президент Петро Порошенко конкретизував свій робочий графік на сьогодні, який не дозволив йому прибути до зали суду. Про це Порошенко заявив під час засідання Оболонського райсуду Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

«Розкрити частину свого графіку. Сьогодні зранку відбулася нарада з керівництвом Збройних Сил щодо реінтеграції Донбасу. Бо маємо швидко переформатовати управління на Сході, створити Оперативний штаб. Завершилося це о 13:40. О 14:00 я беру участь в засіданні суду. О 15:30 передбачена перша міжнародна зустріч. Йдеться про керівництво зовнішньополітичного відомства Данії», – засвідчив він.

За словами Порошенка, потім передбачені публічний захід і два міжнародних, в тому числі які будуть висвітлюватися в прямому ефірі. Він запропонував подивитися на його заходи.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Сьогодны суд допитав постпреда України при ООН Володимира Єльченка.