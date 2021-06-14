У Києві активісти зірвали розгляд антимовного законопроєкту (відео)

Володимир В’ятрович назвав Микиту Потураєва «агентом руского міра»

Народний депутат (фракція «ЄС») Володимир В’ятрович зірвав засідання комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики, на якому збиралися розглянути відстрочку перекладу фільмів і серіалів на українську мову. Про це сам В’ятрович заявив на своїй сторінці у Facebook.

Зі слів В’ятровича можна зрозуміти, що «слуги народу» намагалися провести комітет онлайн, але він підняв скандал, назвавши голову комітету Микиту Потураєва «агентом руского міра». Також В’ятрович припустив, що його тримають у полоні «Л-ДНР».

У підсумку, після декількох хвилин суперечок, Потураєв сказав, що засідання не буде.

Зазначимо, 14 червня на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики спробували внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення й радіомовлення (№ 4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року.

Нагадаємо, 31 травня депутати від президентської партії «Слуга народу» запропонували відтермінувати обов’язкове озвучування фільмів українською мовою.

1 червня Верховна Рада провалила голосування за включення в порядок денний законопроєкту № 5554, який пропонує у зв’язку з карантином відкласти норму про транслювання кіно та телепродукції державною мовою з 17 липня 2021 року.

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