Порошенко розповів, де бачив у Криму «зелених чоловічків» та військових ЧФ РФ

Порошенко уточнив, що в Криму особисто бачив військовослужбовців Чорноморського флоту Росії

Президент України Петро Порошенко засвідчив, що наприкінці лютого 2014 року бачив поблизу Верховної Ради Криму «зелених чоловічків» з російської армії. Про це він заявив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича. «Я вийшов з машини і пішки пішов до Верховної Ради



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Петро Порошенко

Порошенко уточнив, що в Криму особисто бачив військовослужбовців Чорноморського флоту Росії

Президент України Петро Порошенко засвідчив, що наприкінці лютого 2014 року бачив поблизу Верховної Ради Криму «зелених чоловічків» з російської армії. Про це він заявив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича.

«Я вийшов з машини і пішки пішов до Верховної Ради Криму, я особисто переконався що Верховна Рада була зачинена, не працювала, була оточена зеленими чоловічками, військовослужбовцями Російської Федерації. Також був ланцюг людей у камуфляжі, які себе називали кримською самообороною і координувалися офіцерами спецслужб Російської Федерації щодо їхніх дій», - зауважив він.

За словами глави держави, як тільки журналісти почали знімати «пусту і непрацюючу Верховну Раду», було віддано команду блокувати його, оточити і застосувати засоби фізичного впливу.

Порошенко уточнив, що в Криму особисто бачив військовослужбовців Чорноморського флоту Росії і російських регулярних сил, перекинутих з 20 лютого на території півострова через порти і аеропорти.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Сьогодні суд допитав постпреда України при ООН Володимира Єльченка.