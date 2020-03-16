Слідчі НАБУ запевнили, що буде вжито всіх необхідних заходів, – адвокати про справу щодо переслідування Порошенка



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Ігор Головань та Ілля Новіков, адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка, зробили заяву про справу щодо переслідування Петра Порошенка

Адвокати: Петро Порошенко дав свідчення і ми наполягли на тому, щоб було зафіксовано все, що в нас відбувалося у зв’язку з цими справами

У Національному антикорупційному бюро відбулася бесіда зі слідчими детективами, які розслідують «плівки Труби» в контексті політичного переслідування п‘ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

«Петро Порошенко дав показання і ми наполягли на тому, щоб було зафіксовано все, що в нас відбувалося у зв’язку з цими справами. Слідчі запевнили нас, що будуть вжиті всі необхідні заходи і буде перевірено, хто саме був на цих плівках, які були начебто записані в кабінеті Труби, який вплив бесіди з ним в Офісі президента мала вплив на ці справи», - повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

«НАБУ розслідує кримінальне провадження стосовно фактів, які було виявлено і оприлюднено в «Трубу прорвало». Не легко це далося, але ми домоглися через відповідні судові рішення відкриття відповідних кримінальних проваджень. Зараз ми вже маємо тверді сподівання на те, що детективи НАБУ будуть реально розслідувати факти політичного переслідування Петра Олексійовича з боку перш за все Державного бюро розслідування, а також тих, хто замовляв і керував їх діями. Наш процесуальний статус дозволяє нам вимагати проведення відповідних слідчих дій», - зазначив адвокат Ігор Головань.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомив журналістам його адвокат Ілля Новіков. З його слів, НАБУ буде розслідувати, зокрема, так звані плівки Труби, які доводять замовний характер численних кримінальних проваджень, які «наплодило» відомство під керівництвом ексдиректора ДБР.

Нагадаємо, 4 березня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.

Також 4 березня було опубліковано текст недолугої «підозри», як Порошенко сам у себе захоплював владу.