Порошенко у Давосі зустрінеться з Тіллерсоном
- Сьогодні, 11:33
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Наразі повідомлень про можливу зустріч Порошенка із Трампом немає
У п’ятницю, 26 січня, президент України Петро Порошенко у швейцарському Давосі зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Повідомлень про можливу зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа наразі немає, хоча він разом із іншими світовими лідерами нині перебуває на Всесвітньому економічному форумі.
Трамп планує виступити на зборах за участю глав інших держав о 14:00 за місцевим часом (це 15:00 за Києвом).
Раніше Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Порошенко розраховує на зустріч із Трампом і Тіллерсоном.
Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.
Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.
Джерело: Радіо Свобода