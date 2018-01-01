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    Порошенко у Давосі зустрінеться з Тіллерсоном

    Наразі повідомлень про можливу зустріч Порошенка із Трампом немає
    У п’ятницю, 26 січня, президент України Петро Порошенко у швейцарському Давосі зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Повідомлень про можливу зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа наразі немає, хоча він разом із іншими світовими лідерами нині перебуває на Всесвітньому економічному форумі. Трамп планує
    • Сьогодні, 11:33
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    Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон (архівне фото)
    Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон (архівне фото)

    Наразі повідомлень про можливу зустріч Порошенка із Трампом немає

    У п’ятницю, 26 січня, президент України Петро Порошенко у швейцарському Давосі зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

    Повідомлень про можливу зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа наразі немає, хоча він разом із іншими світовими лідерами нині перебуває на Всесвітньому економічному форумі.

    Трамп планує виступити на зборах за участю глав інших держав о 14:00 за місцевим часом (це 15:00 за Києвом).

    Раніше Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Порошенко розраховує на зустріч із Трампом і Тіллерсоном.

    Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

    Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

    Джерело: Радіо Свобода

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