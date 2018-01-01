Порошенко у Давосі зустрінеться з Тіллерсоном

Наразі повідомлень про можливу зустріч Порошенка із Трампом немає

У п’ятницю, 26 січня, президент України Петро Порошенко у швейцарському Давосі зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Повідомлень про можливу зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа наразі немає, хоча він разом із іншими світовими лідерами нині перебуває на Всесвітньому економічному форумі. Трамп планує



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Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон (архівне фото)

Наразі повідомлень про можливу зустріч Порошенка із Трампом немає

У п’ятницю, 26 січня, президент України Петро Порошенко у швейцарському Давосі зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Повідомлень про можливу зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа наразі немає, хоча він разом із іншими світовими лідерами нині перебуває на Всесвітньому економічному форумі.

Трамп планує виступити на зборах за участю глав інших держав о 14:00 за місцевим часом (це 15:00 за Києвом).

Раніше Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Порошенко розраховує на зустріч із Трампом і Тіллерсоном.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

Джерело: Радіо Свобода