Порошенко в інтерв’ю The Washington Times назвав шляхи припинення ескалації на Донбасі

Порошенко вважає, що подолати кризу можна двома шляхами

П’ятий президент закликав Захід підтримати заявку України в НАТО та ввести миротворчу місію ООН на Донбас

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав підтримати заявку України в НАТО та ввести миротворчу місію ООН на Донбас. Про це він сказав в інтерв’ю політичному оглядачу Джеду Баббіну для видання The Washington Times.

Порошенко наголосив, що президент РФ Володимир Путін шляхом ескалації збройної агресії проти України намагається нав’язати такі «мирні умови», в рамках яких вона здасть ще одну велику частину своєї території.

«Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України», – каже лідер «ЄС».

Порошенко вважає, що подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території.

«Порошенко зазначив, що це «надзвичайно небезпечний час»: щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил — війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та найсучаснішу військову техніку», – йдеться у статті.

П’ятий президент також закликав збільшити військову підтримку України та постачання летальної зброї зі США.

Нагадаємо, Порошенко озвучив п’ять «червоних ліній» для Володимира Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі. Зокрема, він застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом.

Раніше Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.