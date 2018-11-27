Порошенко відкинув можливість продовження воєнного стану без згоди Ради



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Президент Петро Порошенко під час інтерв’ю українським телеканалам

Відповідно до закону термін дії буде припинений 26 грудня

Президент України Петро Порошенко запевнив, що закон не передбачає можливості для президента подовжити термін дії воєнного стану без згоди парламенту.

Про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

Глава держави зауважив, що документ запроваджує воєнний стан на 30 днів.

«Відповідно до Закону термін дії буде припинений, наскільки я розумію, 26 грудня… Були абсолютні нісенітниці вчора у Верховній Раді, коли всіх лякали тим, що президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану ще на невизначений термін. Закон не передбачає таких можливостей. І це була пряма дезінформація. Це була спеціально розв’язана компанія фейкових новин або дезінформації навмисно для того, щоб збити прийняття цього закону», - підкреслив Порошенко.

«Кому це вигідно? Це ж очевидно. Для чого це робилося, де відповідальність цих політиків? Думаю, що це зараз питання, над якими нам треба дуже серйозно подумати і ви самі зможете переконатися, хто і для чого це робив», - додав він.

Глава держави також розповів, що військові запропонували Воєнному кабінету, що їм потрібно, щоб негайно організувати оборону країни. В результаті РНБО підтримало військових, затвердила проект указу президента і він був направлений до Верховної Ради.

«Як тільки ми почули дискусію, що можливо проект, запропонований військовими, може порушити виборчі права громадян, я негайно підготував проект змін, обмеживши термін дії воєнного стану до 30 днів для того, щоб не збивався графік виборів», - зауважив Порошенко.

За його словами, у Верховній Раді всі бачили цю пропозицію, вона була в тексті виступу.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.