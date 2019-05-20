Порошенко каже, що братиме участь у наступних президентських виборах



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П'ятий президент України Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Петро Порошенко намагатиметься взяти участь в наступних президентських виборах, але не тому, що тримається за владу...

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що залишається у політиці і братиме участь у наступних президентських виборах. Про це він розказав в інтерв’ю німецькій газеті Welt.

«Так, я залишаюсь у політиці і новому президенту я готовий допомагати порадами, якщо він їх потребуватиме. І так, я буду намагатись взяти участь в наступних президентських виборах. Але не тому, що тримаюсь за владу, а тому що я хочу допомогти запобігти тому, щоб ми не втратили досягнуте, як це вже було 100 років тому. Ціною, яку ми тоді заплатили за втрату своєї незалежності, був геноцид українців під час Голодомору 1932-33 років, це були спустошення під час Другої світової війни та комуністична спроба загасити український патріотизм», - наголосив Порошенко.

Він додав, що «з Божою допомогою ми не можемо допустити подібного».

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

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