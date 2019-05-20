Порошенко присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла ще одному нардепу



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Георгію Логвинському присвоєно дипломатичний ранг

Раніше Порошенко надав статус посла двом нардепам від фракції БПП, у неділю – депутату від «Народного фронту»

Чинний президент України Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла заступнику голови постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, нардепу від «Народного фронту» Георгію Логвинському.

Указ президента від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 25 закону України «Про дипломатичну службу» постановляю: присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла», - йдеться в указі.

Нагадаємо, декілька днів тому Порошенком присвоїв статус посла двом нардепам від фракції БПП: Володиру Арьєву і Артуру Герасимову.

Дипломат Юрій Ладний заявив в коментарі «Главкому», що випадків, коли не дипломатам, а народним депутам, присвоювався би одразу найвищий ранг посла за понад 27 років незалежності України досі не було.