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    Політика

    Порошенко присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла ще одному нардепу

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    Георгію Логвинському присвоєно дипломатичний ранг - Порошенко присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла ще одному нардепу
    Георгію Логвинському присвоєно дипломатичний ранг

    Раніше Порошенко надав статус посла двом нардепам від фракції БПП, у неділю – депутату від «Народного фронту»

    Чинний президент України Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла заступнику голови постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, нардепу від «Народного фронту» Георгію Логвинському.

    Указ президента від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.

    «Відповідно до статті 25 закону України «Про дипломатичну службу» постановляю: присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла», - йдеться в указі.

    Нагадаємо, декілька днів тому Порошенком присвоїв статус посла двом нардепам від фракції БПП: Володиру Арьєву і Артуру Герасимову. 

    Дипломат Юрій Ладний заявив в коментарі «Главкому», що випадків, коли не дипломатам, а народним депутам, присвоювався би одразу найвищий ранг посла за понад 27 років незалежності України досі не було.

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