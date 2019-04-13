Порошенко відвідає «Олімпійський» 14 квітня, але не на дебати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Twitter Петра Порошенка

Петро Порошенко вирішив скористатись можливістю і провести прес-конференцію на НСК, куди не прийде Володимир Зеленський

Адміністрація президента України проводить акредитацію на відвідування Петром Порошенком НСК «Олімпійський» в неділю, 14 квітня.

Згідно з розміщеною на сайті АП інформацією, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК «Олімпійський». Вхід для акредитованих журналістів з 13:00 за паспортами і редакційними посвідченнями.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти Порошенка раніше проанонсував і подав заявку на проведення передвиборчих дебатів з Володимиром Зеленським з 14:00 у неділю на «Олімпійському». Сам же Зеленський відмовився від цього і запропонував дебати на НСК 19 квітня в 19:00. За законом, офіційні дебати за кошти держбюджету повинні пройти на Суспільному 19 квітня з 20:00 по 21:00.

В той же час, все йде до того, що дебати на стадіоні відбудуться 19 квітня. Так, на НСК «Олімпійський» відбулася зустріч представників виборчих штабів Зеленського та Порошенка. Як повідомив заступник гендиректора НСК Віктор Анісімов, на 19 квітня було подано дві заявки від обох кандидатів.