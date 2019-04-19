Дебати Порошенка і Зеленського запишуть для Путіна



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Телевізійний ефір дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського почнеться в 18:50 і завершиться о 22:00

У Росії запевнили, що обов'язуово будуть дивитися дебати і включать їх до своїх новин

У РФ збираються записати для Путіна дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський». Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Пєсков додав, що планує це робити, бо не знає, чи буде Путін стежити за цими дебатами.

«Ми будемо дивитися обов'язково, майданчик поки що колеги мені не порекомендували. У будь-якому випадку спробуємо це записати і, звичайно, ми все це в наші дайджести включимо», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, телевізійний ефір дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського почнеться в 18:50 і завершиться о 22:00.

Трансляція зі стадіону закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії «Суспільного» за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться в 21:00, але о 20:40 вийде матеріал, де вітатимуть приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.

Дебати на стадіоні «Олімпійський» будуть модерувати голова правління «Громадського радіо», ведучий Андрій Куликов (сцена Порошенко) і телеведуча ICTV Олена Фроляк (сцена Зеленського).

Як повідомлялося, до НСК «Олімпійський» на дебати йдуть колони людей (фото).

Відзначимо, що у глядачів при вході вилучатимуть яйця і помідори.