До НСК «Олімпійський» на дебати йдуть колони людей (фото)



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Учасники маршу йдуть до стадіону з державними прапорами Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Києві розпочався марш «Захисти Україну!»

Після акції «Захисти Україну» на Майдані Незалежності розпочався марш «Захисти Україну!».

Учасники маршу збиралися на Михайлівській площі. Тут представники Самооборони Майдану, «Молодіжного національного конгресу», «Вільних людей», пластуни. Вони розгорнули банери-«розтяжки» із написом «#Захисти Україну». Також вони тримають у руках державні прапори.

З Михайлівської площі колона вирушила до НСК «Олімпійський», де о 19:00 мають відбутися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Як зазначають організатори, учасники маршу хочуть почути від кандидатів у президенти відповіді на такі питання як протидія Кремлю, курс НАТО, захист української мови, продовження реформ.

Акція має мирний характер, відбувається з ініціативи громадськості, без участі будь-яких штабів, адміністрацій чи органів влади, наголошують організатори.

Тим часом, люди вже почали збиратися біля НСК «Олімпійський».

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко з дружиною прийшов на Майдан Незалежності, де проходила акція «Захисти Україну».

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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