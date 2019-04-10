Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА

Відповідний указ від 10 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

Крім того, іншим указом тимчасово покладається виконання обов`язків голови Одеської ОДА на першого заступника Сергія Паращенка.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

Проте Степанов пішов проти президента і заявив, що не згоден з указом Порошенка та назвав цей документ «дуже дивним».

Після цього в Адміністрації президента направили в Кабмін подання на відставку Степанова, а 10 квітня уряд схвалив звільнення очільника Одещини Степанова.

Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков єдиний проголосував проти звільнення Одеського губернатора.