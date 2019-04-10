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    Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА

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    <div class="alt"> <div class="alt">Звільнений Максим Степанов</div> </div> - Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА
    Звільнений Максим Степанов
    Фото: facebook.com StepanovMV

    Відповідний указ від 10 квітня оприлюднений на сайті глави держави

    Президент України Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

    Відповідний указ від 10 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

    Крім того, іншим указом тимчасово покладається виконання обов`язків голови Одеської ОДА на першого заступника Сергія Паращенка.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

    Проте Степанов пішов проти президента і заявив, що не згоден з указом Порошенка та назвав цей документ «дуже дивним».

    Після цього в Адміністрації президента направили в Кабмін подання на відставку Степанова, а 10 квітня уряд схвалив звільнення очільника Одещини Степанова.

    Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков єдиний проголосував проти звільнення Одеського губернатора.

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