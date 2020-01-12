Порушення міжнародного права: у Британії відреагували на затримання посла в Тегерані



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Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макера на декілька годин затримали за участь в суботніх протестах в Тегерані

«Затримання нашого посла в Тегерані без всяких підстав або пояснень є кричущим порушенням міжнародного права», - заявили у Лондоні

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував затримання британського посла в Ірані Роберта Макейра на акції протесту в Тегерані.

Про це йдеться у заяві міністра.

«Затримання нашого посла в Тегерані без всяких підстав або пояснень є кричущим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває зараз на роздоріжжі. Він може продовжувати рухатися до того, щоб стати ізгоєм, з політичною та економічною ізоляцією, які це потягне за собою, або зробити кроки у напрямку до деескалації напруженості і вибрати шлях дипломатії», - заявив міністр закордонних справ Великобританії.

Нагадаємо, посла Великої Британії в Ірані Роберта Макера на декілька годин затримали за участь в суботніх протестах в Тегерані. Дипломата звинувачують у закликах до радикальних дій серед протестуючих.

Раніше 11 січня біля будівлі університету імені Аміра Кабіра в Тегерані протестували сотні студентів, які зібралися вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофи літака МАУ.

Вони вимагали відставки і судового переслідування винних у катастрофі і демонстративно розірвали портрет загиблого в результаті американського удару генерала Касема Сулеймані.

У підсумку учасників мітингу розігнала поліція.

До слова, президент США Дональд Трамп підтримав протести у Ірані.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.