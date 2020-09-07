Порушення перемир'я: стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі



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Стало відоме ім'я військового, який у неділю загинув на Донбасі

Тарас Кубійович неодноразово призивався до військової служби

У неділю, 6 вересня, на Донбасі внаслідок обстрілу російськими збройними формуваннями загинув український захисник Тарас Кубійович.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк.

«Загинув житель села Вільхівці Городенківського району Кубійович Тарас… На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався до військової служби. Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину... І тепер поповнив небесний легіон», – йдеться у повідомленні.

6 вересня збройні формування РФ вдруге порушили перемир’я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовий.

До слова, бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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