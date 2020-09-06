Від початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений



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Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами

Поранення отримав військовослужбовець, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об’єднаних сил

Станом на 18.00 неділі російські окупаційні війська здійснили один прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка.

Один український військовий поранений. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 6 вересня, на 42-й день дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, та здійснили прицільний обстріл українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17», – зазначається у повідомленні.

У результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об’єднаних сил. Пораненому вчасно надана медична допомога. Військовослужбовця доправили до лікувального закладу.

Також поблизу населеного пункту Шуми зафіксовано один провокативний постріл з підствольного гранатомета.

В разі повторного відкриття прицільного вогню в бік українських позицій, Об’єднанні сили залишають за собою конституційне право на застосування всіх сил і засобів для стримування збройної агресії Російської Федерації.

Військовослужбовці підрозділів Об’єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, ліквідовано пожежу поблизу Луганського, локалізовано – у районах населених пунктів Трьохізбенка та Лопаскине.

Як повідомлялося раніше, під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника – бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

Сьогодні, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу.

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