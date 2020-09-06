Загострення на Донбасі: Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим



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Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з з главою російського МЗС Сергієм Лавровим

Сьогоднішні обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав спробами зірвати режим припинення вогню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через сьогоднішнє загострення на Донбасі.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Українська сторона хоче обговорити шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Сьогоднішні обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання.

«Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя», - наголосив він.

Кулеба додав, що українська сторона вже задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також проінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

До слова, бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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