Україна може перехопити білоруський транзит – ексміністр

Україна має провести оперативну роботу з Євросоюзом, аби отримати шанс стати транзитною державою

Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що Київ може стати хабом для білорусів, які захочуть вилетіти в країни ЄС.

«Я б не обмежувався авіасполученням. І тут Україна має провести оперативну роботу з Євросоюзом, аби отримати шанс стати транзитною державою. Насправді, для тих же китайців транзит територією України швидше, дешевше та зручніше, аніж білоруською», – підкреслив дипломат.

Володимир Омелян наголосив на тому, що говорячи про транзит через територію Білорусі варто звернути увагу на реакцію ЄС. «Якщо європейці скажуть, що блокують режим Лукашенка, тоді у нас є всі шанси перемогти в цій ситуації», – резюмував дипломат.

Додамо, що Олександр Лукашенко звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни». «Лідер» Білорусі сказав, що «немає сенсу хитати Білорусь».

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. На підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв'язня.

Із 27 травня Польща закрила небо для білоруських літаків. Небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. Згодом долучилася Словаччина. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Зазначимо, білоруська опозиція, зокрема офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту».

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