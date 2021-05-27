Чергова країна ЄС закрила повітряний простір для білоруських літаків

Словаччина ухвалила «чітку відповідь на неприпустимі дії і порушення правил білоруським режимом»

Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

За його словами, таке рішення було прийнято в результаті зустрічі європейських лідерів.

«Словаччина за рішенням керівництва ЄС забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній», – зазначив міністр закордонних справ Словаччини.

Він додав, що це є відповіддю на неприпустимі дії білоруського режиму.

«Чітка відповідь на неприпустимі дії і порушення правил білоруським режимом», – уточнив Корчок.

Як відомо, з 27 травня Польща закрила небо для білоруських літаків.

Нагадаємо, літак «Белавіа», що 26 травня вилетів з Мінська до Барселони, був змушений повернутися в аеропорт відправлення. Борт не пустили в повітряний простір Польщі – першої країни Євросоюзу, через яку пролягав маршрут.

Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Сьогодні стало відомо, що із Білорусі не можуть повернутися 26 українців. Вони проходять там лікування.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.