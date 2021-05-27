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    Чергова країна ЄС закрила повітряний простір для білоруських літаків

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    Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям - Чергова країна ЄС закрила повітряний простір для білоруських літаків
    Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям

    Словаччина ухвалила «чітку відповідь на неприпустимі дії і порушення правил білоруським режимом»

    Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

    За його словами, таке рішення було прийнято в результаті зустрічі європейських лідерів.

    «Словаччина за рішенням керівництва ЄС забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній», – зазначив міністр закордонних справ Словаччини.

    Він додав, що це є відповіддю на неприпустимі дії білоруського режиму.

    «Чітка відповідь на неприпустимі дії і порушення правил білоруським режимом», – уточнив Корчок.

    Як відомо, з 27 травня Польща закрила небо для білоруських літаків.

    Нагадаємо, літак «Белавіа», що 26 травня вилетів з Мінська до Барселони, був змушений повернутися в аеропорт відправлення. Борт не пустили в повітряний простір Польщі – першої країни Євросоюзу, через яку пролягав маршрут.

    Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

    Сьогодні стало відомо, що із Білорусі не можуть повернутися 26 українців. Вони проходять там лікування.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь ЄС авіація Словаччина літак аеропорт авіаперевезення Белавіа
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    Чергова країна ЄС закрила повітряний простір для білоруських літаків