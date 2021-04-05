КМДА не вводитиме комендантську годину: нема повноважень

Обмеження на пересування можливе лише у випадку оголошення надзвичайного стану

У Київській міській державній адміністрації не обговорювали можливості введення комендантської години на території столиці, оскільки не вважають, що це питання відноситься до компетенції виконавчого органу Київської міської ради. Про це в ефірі «Україна 24» заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«В Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки», – заявив Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні в Києві посилюється локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Їх можуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури. Жорсткий карантин триватиме у столиці до 16 квітня.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для введення комендантської години потрібно надзвичайний стан. Водночас він допустив, що такий стану в країні може бути введений через ситуацію з Covid-19.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я також заявили, що на сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією. «Ми ніколи не вели таких розмов», – зокрема заявляв міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.