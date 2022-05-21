Посол України розповіла, як саме розподілять $40 млрд допомоги від США

Майже $24 млрд передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила, як будуть розподілені $40 млрд від США для підтримки українського народу. Про це Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook.

Маркарова зазначила, що президент США Джо Байден підписав закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік, який передбачає майже $40 млрд екстреного фінансування для підтримки українського народу.

«Важливо, що президент Байден підписав його не після повернення з офіційного візиту до Кореї, а організував доставку і підписання документу в Кореї для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України», – наголосила вона.

За словами Маркарової, виділені кошти будуть розподілені наступним чином:

$23,75 млрд передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки, зокрема:

$4 млрд – на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей;

$8,7 млрд – на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні (ця стаття дає можливість виділяти до 8 млрд доларів через механізм президентських drawdowns);

$3,9 млрд – Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальної підтримки, додаткового озброєння та обладнання;

$550 млн – для придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробки стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

$600 млн – для зменшення існуючих обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

$9 млрд піде на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, а саме:

$8 млрд – для реагування на нагальні потреби в Україні, у т.ч. для надання прямої бюджетної підтримки;

$400 млн – для підтримки правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема, для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

$100 млн – для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз, та розширення програм розмінування;

$500 млн – для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

$6,58 млрд буде спрямовано на додаткову гуманітарну допомогу для вирішення проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, що постраждали від російської агресії проти України:

$350 млн – для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

$4,35 млрд – для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну Росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб населення в Україні;

$150 млн – для допомоги країнам, у т.ч. Україні, щодо пом’якшення впливу від зростання цін на харчові продукти;

$900 млн – для надання допомоги біженцям з України на території США, у т.ч. для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичної підтримки, навчання в школах тощо;

$760 млн – для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

$54 млн – для надання медичної допомоги для біженців з України на території США;

$20 млн – на додаткову гуманітарну допомогу.

Також передбачено фінансування заходів Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна (наприклад, яхт російських олігархів), пов’язаного з вторгненням Росії в Україну ($67 млн), заходів Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності ($52 млн), а також відновлення роботи американської дипмісії в нашій державі ($327 млн).

Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.