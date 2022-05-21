«Нью-Йорк Таймс» пропонує розглядати українське населення Криму і Донбасу як рабів

Для редакції NYT українці можуть бути людьми другого сорту, якими можна торгувати з тираном, але «це не расизм, це – інше»?

Для NYT «Black Lives Matter» – священне гасло. А як щодо ULM – Ukrainian Lives Matter?

ULM

Газета New York Times пропонує відновити работоргівлю.

Не вірите? Як це «світоч лібералізму» та всіляких сучасних «стандартів поведінки» може щось подібне пропонувати?

Але редакційна стаття, яка радить «переконати» Україну поступитися територіями Путіну заради надії на припинення війни – насправді є закликом до работоргівлі!

Бо в Україні немає НЕЗАСЕЛЕНИХ територій. У нас немає пустель чи арктичних тундр. І території, які редакція NYT пропонує примусити Україну віддати Путіну – це простір життя для сотень тисяч і мільйонів українців.

Про них, про їхню долю, «світоч лібералізму» не турбується. Чи депортують їх до Сибіру під виглядом «переселення в безпечні місця»? – так нацисти депортували євреїв під час Голокосту, під приводом «захисту». Чи будуть просто вбивати біля власних домівок на вулицях рідних міст, як у Бучі? Чи лише примусять до рабської праці на кремлівський рейх і його гауляйтерів?

NYT фактично пропонує розглядати українське населення Криму і Донбасу як рабів, додаток до землі. Так колись було у США, коли один пан у іншого купував маєток – землю, дім, господарські будівлі на ній. І рабів, що все це обслуговували.

Для NYT «Black Lives Matter» (чорні життя мають значення) – священне гасло. А як щодо ULM – Ukrainian Lives Matter? Чи для редакції NYT українці можуть бути людьми другого сорту, якими можна торгувати з тираном, але «це не расизм, це – інше»?

То нехай спробують запропонувати народу Америки замість українського Криму віддати Путіну свою Аляску. Вона ж теж «була російською»…

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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