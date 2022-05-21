У Миколаєві комунальники демонтували пам’ятник Пушкіну

Владники пообіцяли вирішити, що робити з монументом, після війни

У Миколаєві на перетині вулиць Пушкінської і Набережної демонтували бронзовий пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в парку. Відлиту з бронзи фігуру поета зняли з гранітного постаменту за допомогою автокрана. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пам’ятник прибрали комунальні служби.

«Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні – перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити», – написав Сєнкевич.

Такий вигляд мав пам'ятник російському поету в Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Пам'ятник відомому російському поетові встановили в Миколаєві в 1988 році. Автор – місцевий скульптор Юрій Макушин.

Нагадаємо, пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у центрі Ужгорода зазнав метаморфоз. Спершу його перейменували на честь французького співака і музиканта Джо Дассена. Пізніше ж погруддя, за рішенням міської ради, демонтували.

Крім того, у ніч проти суботи, 9 квітня, в Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пам’ятник, який розташовувався у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола, демонтували за рішенням виконавчого комітету.

Раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією (фото).

Читайте також: Пушкін як культуротворець і російський імперіалізм