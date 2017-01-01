Посольство України у Франції докладає всіх зусиль для звільнення Сущенка – посол

Український посол запевняє, що для звільнення Сущенка вже вжито важливі та дієві кроки

Посольство України у Франції докладає всіх зусиль для звільнення незаконно заарештованого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка й готове надалі робити все можливе для цього, в тому числі порушувати це питання на майданчиках різного рівня. Про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур в інтерв’ю «Укрінформу». Він



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Роман Сущенко

Український посол запевняє, що для звільнення Сущенка вже вжито важливі та дієві кроки

Посольство України у Франції докладає всіх зусиль для звільнення незаконно заарештованого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка й готове надалі робити все можливе для цього, в тому числі порушувати це питання на майданчиках різного рівня.

Про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур в інтерв’ю «Укрінформу».

Він наголосив, що для звільнення Сущенка вже вжито важливі та дієві кроки, вони робитимуться й надалі.

«Зі свого боку ми готові й надалі робити все можливе для того, щоб він якнайшвидше вийшов на свободу. Дійсно, спільними зусиллями вже зроблено немало. Важливо, що доля Романа Сущенка обговорювалася на найвищому рівні – під час візиту президента України Петра Порошенка до Франції», - сказав Шамшур.

Він вказав, що важливим є те, що «у Франції пам’ятають про Романа Сущенка, виступають за його звільнення» та розповів про останній візит до Парижа дружини Сущенка Анжеліки.

Він додав, що зустріч із сім’єю Сущенка показала йому, наскільки непросто витримувати те, коли справа не залежить від доказів невинуватості, правди, а залежить від інших міркувань.

«Коли нещодавно мав нагоду знову зустрітися з дружиною Романа, зрозумів – наскільки важкою для його рідних є ситуація. Коли, з одного боку, розумієш, що людина невинувата, і це можна довести, але, з іншого боку, усвідомлюєш – скільки не доводь, рішення залежатиме не від правди, а від інших міркувань», - зазначив Шамшур.

Декілька днів тому Україна передала генсеку ООН офіційний лист у справі журналіста Сущенка.

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.