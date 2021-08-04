Кілером в Одесі виявився тезка жертви і його сусід

Кілер прибув тиждень тому з Варшави

Правоохоронці встановили особу кілера

Нацполіція в Одеській області вважає, що вбивство жителя Одеси, яке сталось 3 серпня, було замовним. Як виявилося, кілер має те саме прізвище, що й жертва, однак вони не є родичами.

Отже, смертельна стрілянина в Одесі, в результаті якої загинув Лачін Мамедов, могла бути справою рук громадянина Грузії, 1993 року народження, – тезки жертви Ельмураза Мамедова. У підозрюваного був спільник.

Мамедов – виконавець вбивства, він прибув до Одеси зі столиці Польщі Варшави 26 липня, розповів прокурор Одеської області Сергій Костенко та начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех на брифінгу, повідомляють ЗМІ.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники в Одесі купили автомобіль Mercedes Е220 та орендували квартиру біля будинку, де з родиною мешкав убитий. Мамедов підстеріг потерпілого – свого однофамільця, 1996 року народження, і розстріляв з пістолета-кулемета.

Бех додав, що очевидцем злочину стала місцева жителька, яка повідомила про злочин у поліцію. Правоохоронці виявили на місці розстрілу важко пораненого чоловіка.

Мамедов розстріляв Мамедова в Одесі

На місці стрілянини вилучено 13 стріляних гільз діаметром 9 мм та один патрон. Також знайдений травматичний пістолет «Сталкер», який належав загиблому.

За словами Беха, мотивом вбивства є конфлікт жертви з громадянином Грузії.

В аеропорту «Бориспіль» під Києвом було затримано особу, яка може бути причетною до злочину, і намагалася покинути Україну.

Затриманий оплачував проживання в Одесі можливого кілера та його спільника.

Дружина вбитого Мамедова розповіла правоохоронцям, що він скаржився на погрози ще три тижні тому.

У загиблого залишилися двоє дітей – 5-річний син та немовля.

Убитий не був замішаний в якихось серйозних злочинах. На нього лише двічі складали адмінпротоколи – через торгівлю харчами в невстановленому місці та порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці знайшли машину, на якій підозрюваний зник з місця стрілянини, – сріблястий Mersedes Е 220, повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі.

У прокуратурі поділилися, що в машині були речові докази, зокрема, пістолет-кулемет MP9, а також магазини до нього – порожній та заряджений.

Видання дізналося, що загиблий у результаті стрілянини був бізнесменом та проходив у якості підозрюваного у справі про вимагання.

Співрозмовники видання вважають, що до вбивства могли бути причетні можливі бандити, які у справі є підозрюваними.

Нагадаємо, вдень 3 серпня на вулиці Малиновського у дворі житлового комплексу Нові Черемушки, який ще продовжують будувати, зловмисник з пістолета-кулемета поранив Лачіна Мамедова. Потерпілий пізніше помер від отриманих поранень.

Після стрілянини в Одесі правоохоронці почали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У нашій країні за вбивство однієї людини зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.